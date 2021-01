Cielo nuvoloso, pioggia dal pomeriggio: le previsioni per il primo giorno del 2021

Cielo nuvoloso, pioggia dal pomeriggio

Venerdì 1 gennaio, secondo le previsioni Osmer, al mattino cielo da variabile a nuvoloso; dal pomeriggio cielo coperto con piogge da deboli a moderate. Nevicate oltre i 500 m circa sulle Alpi, 800 m sulle Prealpi con oscillazioni. Le precipitazioni si avranno in prevalenza dalla sera.

Pioggia

Sabato 2 gennaio cielo coperto con piogge in genere abbondanti, quota neve oltre i 500 m circa sulle Alpi e 1000 m circa sulle Prealpi con oscillazioni. Sui monti le precipitazioni saranno in genere intense. Sulla costa vento in genere sostenuto, oscillante tra sud-est e nord-est.

Cielo nuvoloso

Domenica 3 gennaio cielo in prevalenza nuvoloso con la possibilità di qualche locale precipitazione ma anche di qualche schiarita. Possibili foschie notturne in pianura.