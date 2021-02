Cielo sereno, temperature in lieve aumento: le previsioni per il 15 febbraio

Nei prossimi giorni, un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale favorirà l'afflusso in quota di correnti settentrionali, meno fredde ma che saranno a tratti un po' più umide.

Cielo sereno, temperature in lieve aumento

Lunedì 15 febbraio, secondo le previsioni Osmer, al mattino sereno o poco nuvoloso con velature, in giornata cielo da poco nuvoloso a variabile per l'arrivo di nuvolosità ad alta quota. Temperature in lieve aumento, specie durante il giorno.

Cielo poco nuvoloso

Martedì 16 febbraio cielo in prevalenza poco nuvoloso. L'atmosfera inizierà ad essere un po' più umida, con possibili locali foschie.

Cielo nuvoloso

Mercoledì 17 febbraio sulla zona montana cielo poco nuvoloso, variabile sull'alta pianura, nuvoloso invece su bassa pianura e costa, con possibili foschie. Zero termico attorno ai 2200 m, con inversioni nei bassi strati, specie nelle ore notturne.