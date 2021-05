Cielo sereno: le previsioni per lunedì 10 maggio

Un vasto promontorio anticiclonico con aria mite in quota mantiene tempo stabile sull'Europa. Tra martedì e mercoledì una saccatura atlantica farà affluire forti correnti umide meridionali prima sull'Italia centro-occidentale e poi anche su quella orientale.

Cielo sereno

Lunedì 10 maggio, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza sereno con venti a regime di brezza

Cielo sereno, dalla sera peggioramento con piogge

Martedì 11 maggio al mattino cielo in genere sereno o poco nuvoloso. In giornata aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone occidentali. Dalla sera peggioramento con piogge abbondanti e diffuse, anche temporalesche nella notte.

Piogge abbondanti

Mercoledì 13 maggio cielo in prevalenza coperto con piogge in genere abbondanti, anche temporalesche, in attenuazione dal pomeriggio. Quota neve sui 1700 metri circa.