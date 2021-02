Bora forte solo al mattino e temperature massime in ripresa: le previsioni per San Valentino

Sulla regione, fino a domenica mattina affluiranno correnti nord-orientali secche e molto fredde, in seguito si attenueranno decisamente. Da lunedì, la rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo occidentale, continuerà a favorire in quota l'afflusso di correnti settentrionali, ma saranno meno fredde ed a tratti un po' più umide.

Cielo sereno e temperature massime in ripresa

Domenica 14 febbraio, secondo le previsioni Osmer, cielo sereno con intense gelate notturne, le temperature massime saranno in ripresa. Al mattino soffierà Bora da sostenuta a forte sulla costa e vento sostenuto da nord-est in quota, nel pomeriggio invece generale attenuazione dei venti su tutte le zone.

Cielo sereno

Lunedì 15 febbraio al mattino probabile cielo in prevalenza sereno, con qualche velatura, in giornata probabile presenza a tratti di nubi medio-alte. Gelate estese nelle ore notturne, temperature massime in ripresa su tutte le zone

Cielo variabile

Martedì 16 febbraio cielo in prevalenza poco nuvoloso, sarà possibile cielo variabile dal pomeriggio su pianura e costa. Zero termico attorno ai 1000 m in serata.