Cielo poco nuvoloso: le previsioni per venerdì 10 dicembre

Cielo poco nuvoloso

Venerdì 10 dicembre, secondo le previsioni Osmer, al mattino cielo in genere poco nuvoloso o localmente variabile, dal pomeriggio nuvoloso o coperto.

Cielo sereno e Bora

Sabato 11 dicembre cielo sereno o poco nuvoloso; vento sostenuto di Bora a Trieste, da nord-est moderato sulla fascia lagunare.

Cielo poco nuvoloso o variabile

Domenica 12 dicembre cielo poco nuvoloso o variabile per velature; in quota sui monti soffierà vento moderato da nord. Lo zero termico salirà verso i 2000 nel pomeriggio-sera. Freddo intenso sulla zona montana a fondovalle di notte e al mattino, gelate in pianura.