Cielo nuvoloso, possibili rovesci: le previsioni per venerdì 23 luglio

Venerdì 23 luglio

Venerdì, secondo le previsioni Osmer, cielo da poco nuvoloso a variabile con possibili rovesci e temporali sparsi su tutte le zone. Sulla costa possibile Borino al mattino ed in serata, in giornata venti a regime di brezza.

Sabato 24 luglio

Sabato su bassa pianura e costa in prevalenza poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Sulle altre zone cielo variabile, con possibili locali rovesci o temporali sui settori più occidentali della zona montana, specie a confine con il Cadore ed il Comelico.

Domenica 25 luglio

Domenica al mattino in prevalenza cielo poco nuvoloso, poi in giornata sulle zone più interne variabile, con temporali sparsi sulla zona montana, localmente anche forti. Sulla costa soffierà Scirocco, anche sostenuto. Caldo afoso. In serata possibili temporali anche in pianura.