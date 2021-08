Cielo poco nuvoloso: le previsioni per venerdì 6 agosto

Sulla regione affluiscono correnti nord-occidentali fresche in quota che mantengono una certa instabilità. Sabato le correnti gireranno da sud-ovest e sull'Italia si estenderà temporaneamente un promontorio anticiclonico

Cielo poco nuvoloso

Venerdì 6 agosto, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sarà possibile qualche isolato rovescio o temporale. Venti di brezza.

Cielo sereno

Sabato 7 agosto cielo in prevalenza sereno con brezza sostenuta nel pomeriggio.

Cielo sereno

Domenica 8 su pianura e costa cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti variabile con qualche pioggia o temporale. Sulla costa vento da sud moderato, specie di pomeriggio, da sudovest in quota. Caldo afoso in pianura.