Agricoltura: Regione, ok a bando 1,2 mln per miglioramento imprese Fvg

Trieste, 24 mar - Aggiornato il prezzario che fissa i costi massimi di riferimento per le macchine e le attrezzature agricole in Friuli Venezia Giulia e approvato il bando, del valore di quasi 1 milione e 200mila euro, per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole.



Queste le principali misure adottate oggi dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna.



Per l'esponente della Giunta, dato che la prima versione del prezziario era stata adottata nel 2019, era urgente adeguarsi alle modifiche del mercato intervenute negli ultimi anni, inserendo nel documento nuovi macchinari e attrezzature e modificando i prezzi. Il tutto sarà pubblicato on-line sul sito istituzionale, a disposizione di chi farà richiesta degli aiuti del Programma di sviluppo rurale (Psr).



Facendo inoltre seguito all'estensione della programmazione comunitaria 2014-2020 fino al 2022, l'Esecutivo regionale ha ritenuto opportuno sostenere gli investimenti materiali e immateriali da parte delle imprese agricole anche per il prossimo periodo.



Secondo l'assessore l'obiettivo è quello di consentirne la ristrutturazione, l'ammodernamento e il miglioramento di queste attività, approvando un bando dotato di finanziamenti integrativi regionali per 1 milione di euro e di risorse cofinanziate di quasi 187mila euro (per la precisione 186.642,36 euro). Di queste ultime la quota del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) ammonta a oltre 80mila euro (per l'esattezza 80.480,19 euro) ottenuta dalla riprogrammazione di misure economiche precedenti.



Per la Giunta la pubblicazione del bando approvato oggi soddisfa anche la necessità, emersa in questa fase conclusiva della programmazione attuale, di avere a disposizione una graduatoria valida che permetta di utilizzare per tempo le presumibili economie derivanti dalla realizzazione delle operazioni già ammesse a finanziamento che, se non utilizzate, andrebbero restituite. ARC/RT/gg