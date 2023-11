Ambiente: Scoccimarro, fondamentale cooperazione internazionale

Con il viceministro degli esteri Cirielli discussi i principali temi ambientali con risvolti transfrontalieri Trieste, 15 nov - La proficua collaborazione tra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia in particolare per lo sviluppo delle tecnologie legate all'idrogeno green, la firma della Carte di Trieste nell'ambito degli Stati generali dello sviluppo sostenibile dell'Alto Adriatico e dell'Europa centrale, la cui prossima edizione è prevista a marzo del 2024 e le nuove prospettive legate alla cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente. Sono questi i principali temi ambientali transfrontalieri affrontati dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro e dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, nell'incontro avvenuto dopo la loro partecipazione al convegno "Trieste: la scienza per l'agenda 2030". "Si tratta di temi per i quali è fondamentale che vi sia una forte collaborazione con gli Stati vicini, in modo da rendere più efficaci le strategie per affrontare i cambiamenti climatici e i loro effetti - ha spiegato Scoccimarro -. L'ambiente non ha infatti confini e anche se il Friuli Venezia Giulia punta ad essere la prima regione a raggiungere gli obiettivi previsti dal green deal europeo, è fondamentale la condivisione di buone pratiche con gli Stati limitrofi". Per quanto riguarda le nuove prospettive di collaborazione transfrontaliera, Scoccimarro ha chiesto e ottenuto da Cirielli "il supporto del Ministero degli affari esteri per il progetto comunitario North Adriatic maritime incident response system (Namirs), coordinato dall'Iniziativa centro europea (Ince-Cei), che punta a prevenire i disastri marittimi nel mare Adriatico settentrionale attraverso una migliore preparazione e una maggiore capacità di risposta a livello transnazionale. Una progettualità che si inserisce nel conteso del sistema di Protezione civile europeo e che prevede, proprio tra pochi giorni, un'esercitazione congiunta interforze alla quale parteciperà anche il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci". Il viceministro e l'assessore hanno infine affrontato il tema della creazione di una Fondazione transnazionale per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile della macroregione Alpino-Adriatica. "Un organismo che avrà come obiettivo la protezione e valorizzazione delle risorse naturali, lo sviluppo di attività produttive a basso impatto ambientale in tutti i settori, la mobilità sostenibile, la conservazione dell'ambiente marino con la promozione della "bleu economy" e la difesa dei territori dagli eventi climatici estremi, anche attraverso lo sviluppo dell'economia circolare". ARC/MA/al