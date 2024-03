Ater: Amirante, a Udine 25 nuovi alloggi accessibili e sostenibili

Udine, 26 mar - "I nuovi alloggi di via Mantova a Udine si inseriscono pienamente nella visione di un'edilizia residenziale accessibile e sostenibile. Gli appartamenti soddisfano le esigenze delle persone più fragili, in particolare i disabili, e al contempo rispondono agli standard europei di economia circolare grazie all'allaccio al teleriscaldamento e all'impianto fotovoltaico in copertura, nonché ad un'accurata scelta dei materiali". Così l'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha portato il plauso della Regione all'inaugurazione di 25 nuovi alloggi in un fabbricato di via Mantova a Udine di recente costruzione da parte dell'Ater. L'intera palazzina è stata realizzata secondo i più moderni standard edilizi, antisismici ed energetici, rispettando i requisiti di accessibilità per disabili. Il fabbricato si compone di 5 alloggi tricamere, 18 bicamere (2 accessibili a persone con disabilità motoria) 2 monocamera. Gli alloggi sono assegnati da Ater in Edilizia Convenzionata. "Sono felice per le famiglie che verranno a risiedere qui a cui queste abitazioni garantiranno comfort e vivibilità oltre che un notevole risparmio energetico", ha aggiunto Amirante. Sono 25 i nuclei familiari che troveranno casa nel nuovo edificio per un totale di 75 persone, con una media di tre residenti per ciascun appartamento. Gli alloggi sono stati consegnati oggi agli assegnatari alla presenza anche dei vertici di Ater e del sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni. ARC/SSA/pph