Bersaglieri: Regione, un onore che viaggio Centenario parta da Fvg

Trieste, 15 apr - L'Associazione nazionale bersaglieri, presente in tutte le cerimonie commemorative, ha sempre dimostrato una costante vicinanza e il proprio sostegno alle istituzioni in diverse situazioni emergenziali. È un vero onore che il viaggio che celebra i primi cento anni di attività di questo prestigioso elemento di garanzia per la comunità parta proprio dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Questo in sintesi il concetto espresso dall'assessore alle Autonomia locali che oggi ha accolto in Regione i vertici dell'Associazione nazionale bersaglieri.

Nell'occasione sono state presentate le iniziative organizzate per il Centenario dell'Anb: una lunga serie di manifestazioni in tutta Italia per far conoscere il Medagliere e il Libro della testimonianza, simboli della memoria dell'Associazione che successivamente saranno custoditi nel Museo nazionale dei bersaglieri di Porta Pia a Roma, e l'estremo sacrificio di tanti soldati che anche in Friuli Venezia Giulia hanno dato la vita per la Patria.

Nel portare i saluti del governatore del Friuli Venezia Giulia, l'assessore alle Autonomie ha colto l'occasione per esprimere, in questa fase di fortissime tensioni a livello internazionale, la propria vicinanza ai bersaglieri e alle altre forze armate impegnate in importanti missioni di pace. ARC/RT/gg