Cultura: Anzil, Musicup coinvolge pubblico e privato

Presentata la quarta edizione del concorso internazionale per bande giovanili prevista il 6 e 7 aprile a Udine Udine, 26 mar - "L'Amministrazione regionale sostiene iniziative meritevoli, come Musicup, consapevole del valore della musica, veicolo che consente di tramandare delle tradizioni ma anche di favorire le relazioni e la creatività. In questo caso, constato con favore che l'iniziativa ha coinvolto, non solo le risorse finanziarie, ma anche le intelligenze di soggetti privati della nostra regione. Il concorso internazionale per bande giovanili che si terrà il 6 e 7 aprile al teatro "Giovanni da Udine" ha tutte le caratteristiche per essere in linea con la visione culturale che l'Amministrazione regionale ha per il nostro territorio, una cultura di frontiera e polifonica in cui tutte le diverse voci di una regione di confine trovino spazio per farsi sentire". Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega a Cultura e Sport, Mario Anzil, in occasione della conferenza stampa di presentazione, nella sede della Regione Fvg a Udine, della quarta edizione di Musicup, il concorso internazionale per bande giovanili che si terrà il 6 e 7 aprile al teatro Giovanni da Udine. L'organizzazione è curata dal Corpo bandistico Rossini di Castions di Strada e si avvale del patrocinio di numerose istituzioni e del sostegno di diverse realtà private. Il vicegovernatore ha lanciato un appello ai cittadini invitandoli a partecipare alla due giorni musicale: "La loro presenza sarà una gratificazione per i tanti giovani che potranno esprimere i loro talenti e confrontarsi con altri coetanei e consentirà allo spettatore di vivere un momento di piacevole intrattenimento". Il concorso, nato nel 2016 con cadenza biennale, è stato poi sospeso a causa della pandemia. La direzione artistica è stata confermata al maestro Fulvio Dose. Quest'anno saranno 11 le formazioni in gara, con 350 ragazzi provenienti da Italia, Austria, Slovenia e Germania, che verranno giudicate da una giuria di musicisti esperti composta da Franco Arrigoni, in qualità di presidente, Filippo Ledda e Matija Tavcar. Il concerto inaugurale di sabato 6 aprile alle 20.30 è stato affidato alla formazione Fiati Val d'Isonzo, diretta dal maestro Dose e costituita da una sessantina di studenti ed ex studenti dei conservatori e delle scuole di musica di tutta la regione, che per l'occasione si esibiranno assieme al trombone solista Athos Castellan. Domenica 7 aprile si sfideranno i Giovani Fiati della Banda cittadina di Palmanova, la Banda giovanile del Collinare di Buja e Tricesimo, I Fiatini di Parma, la Jugendblasorchester der Musikschule Nienburg dalla Germania, la Apple Junior Band di Cles in provincia di Trento, la Minibanda del Corpo bandistico di Castions d Strada, la Tamali Brkinske Godbe 2000 di Hrpelje-Kozina in Slovenia, la Banda giovanile "Leonardo Mariga" di Carmignano di Brenta in provincia di Padova, l'Orchestra fiati del Liceo XXV Aprile di Portogruaro, la Magredi's Band di Vivaro e la Jugendblasorchester des Musikvereins Trachtenkapelle di Molzbichl in Austria. Oltre ai tre brani obbligatori - Frost Rhapsody di Federico Agnello, Decennial Suite di Lorenzo Pusceddu e Spring Music di Michele Mangani - le bande dovranno esibirsi in uno scelto da loro. Prima della cerimonia di premiazione si esibiranno fuori concorso il Gruppo di tromboni Jacopo Tomadini di Udine e l'Idiophonic Ensemble. "La Regione Friuli Venezia Giulia è prima in Italia in investimenti in attività e beni culturali - ha concluso Anzil -: un volano per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo di un territorio che accresce la sua efficacia grazie alla collaborazione con i privati a beneficio della comunità". Alla presentazione sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco di Castions di Strada Ivan Petrucco e il direttore artistico Fulvio Dose assieme ai rappresentanti degli sponsor principali. ARC/LP/pph