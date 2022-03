Cultura: Gibelli, a Milo De Angelis il premio Umberto Saba

La manifestazione, voluta da Regione e Comune di Ts, è giunta alla sua 2. edizione Trieste, 21 mar - "Usiamo spesso la frase, silenzio assordante, ma il silenzio è invece frontale, ci arriva e ci finiamo contro. E' un'espressione del maestro De Angelis che oggi premiamo e che mi ha colpito in modo particolare anche perché rappresenta un sentimento che stiamo vivendo guardando al dramma che si consuma non lontano da noi". L'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, ha aperto oggi la cerimonia di consegna del Premio Umberto Saba (giunto alla 2. edizione), al Politeama Rossetti di Trieste, assieme al vicesindaco del Comune di Trieste, Serena Tonel, con questa citazione. Un omaggio al poeta, saggista e traduttore De Angelis a cui oggi, nella giornata mondiale della poesia, è stato consegnato il premio. Il riconoscimento, voluto e promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste, è organizzato dalla Fondazione Pordenonelegge. Gibelli ha evidenziato la capacità espressa dal vincitore nella versione del De Rerum natura di Lucrezio: "tradurre la scienza dalla poesia alla prosa - ha detto l'assessore regionale - deve essere stato un lavoro estremamente impegnativo per De Angelis, il quale si è cimentato con un autore che insieme a Sofocle è stato uno dei miei preferiti durante gli studi liceali" "Con il conferimento a Milo De Angelis - ha aggiunto l'esponente della Giunta Fedriga - il Premio Umberto Saba si conferma punto di riferimento a livello nazionale per la poesia. Un genere, quest'ultimo, che nella nostra epoca tende ad essere poco valorizzato, ma che ha la capacità unica di regalarci emozioni e di percepire gli stati d'animo degli autori. È il caso della raccolta di De Angelis "Linea intera, linea spezzata" che ci fa immergere in una realtà urbana cupa e solitaria ma, allo stesso tempo, colma di ricordi legati a persone e luoghi del cuore della sua città, Milano. Leggendo la sua opera, possiamo rivivere le stesse emozioni dell'autore, proprio come fece Umberto Saba descrivendo nelle sue poesie la bellezza di Trieste". Gibelli ha ringraziato la giuria, "scegliere un'opera è sempre molto difficile", nonchè Pordenonelegge, il teatro Rossetti per l'ospitalità e il Comune di Trieste. Tonel ha evidenziato l'importanza del Premio Saba che rende onore alla città, da sempre fucina di insigni letterati. Un Premio ancor più apprezzato nell'ambito della prestigiosa candidatura di Trieste a "Città della Letteratura" che va ad accrescerne la valenza e il significato e che intende stimolare nelle nuove generazioni il senso poetico, attraverso il quale promuovere una conoscenza approfondita del linguaggio e la creatività delle modalità espressive. All'unanimità la Giuria, composta dai poeti Claudio Grisancich (presidente), Franca Mancinelli, Antonio Riccardi e Gian Mario Villalta e dal critico letterario Roberto Galaverni, ha riconosciuto nella raccolta "Linea intera, linea spezzata" di Milo De Angelis, pubblicata da Mondadori nel 2021, una delle voci in assoluto più apprezzate e riconosciute nel panorama della poesia italiana contemporanea. "Un libro autenticamente necessitato, dal primo all'ultimo verso - spiegano le motivazioni - per la continuità dell'impegno poetico, per la moralità profonda e non negoziabile della scrittura, per la qualità della sua poesia". ARC/LP/al