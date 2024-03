Demanio:Callari, Regione disponibile su concessione porticciolo Duino

L'assessore ha incontrato l'Amministrazione di Duino Aurisina per valutare nuove ipotesi di gestione delle aree balneari Pordenone, 26 mar - "La Regione è disponibile a discutere nuovi modi di gestione del demanio marittimo che possano interessare anche la possibilità da parte del Comune di Duino Aurisina di gestire, in concessione, il porticciolo di Duino che è di pertinenza della Regione. L'Amministrazione municipale potrebbe ricevere in concessione sulla base di una progettualità che guardi a una gestione autonoma in grado di valorizzare maggiormente l'area sotto l'aspetto turistico anche attraverso specifici investimenti". Lo ha detto questa mattina l'assessore regionale al Patrimonio e al demanio, Sebastiano Callari, a margine di un incontro con la Giunta comunale di Duino Aurisina guidata dal sindaco Igor Gabrovec. "Nel confronto con l'Amministrazione - ha proseguito Callari - si è anche affrontata l'annosa questione delle spiagge di Castelreggio, da tempo gestite soltanto attraverso concessioni provvisorie che hanno impedito fino a oggi una riqualificazione complessiva dell'intero comprensorio balneare. Ci è stata prospettata l'idea di un'iniziativa in project financing, che vedrebbe impegnati il Comune ed eventuali investitori privati, che potrebbe portare a una futura gestione condivisa con la Regione dell'area marittima. Anche su questa proposta - ha ribadito l'assessore - vi è ampia disponibilità da parte della Regione a valutare l'iniziativa". Altro tema affrontato nel confronto in Comune è stato quello legato alle stazioni appaltanti. "Con l'introduzione del nuovo Codice dei contratti - ha ricordato l'esponente della Giunta regionale - i Comuni non possono più svolgere il ruolo di stazioni appaltanti nel caso di appalti con valore superiore a 150 mila euro, tranne nei casi in cui l'Amministrazione non sia provvista di specifica qualifica. Cosa che per i Comuni piccoli è, di fatto, impossibile da realizzare anche per la mancanza di figure professionali e delle competenze necessarie che invece hanno i Comuni più grandi e strutturati. Si pone perciò il problema di aderire a una rete di stazioni appaltanti. La Regione - ha assicurato Callari - si è resa disponibile affinché la Centrale unica di committenza possa svolgere anche questo tipo di attività con contratti quadro che consentano di gestire dei lotti appositi per i Comuni piccoli". Nel corso dell'incontro, inoltre, si è fatto il punto su alcune criticità che il Comune riscontra nella gestione dei pesanti danni subiti sul territorio a causa delle mareggiate del novembre 2023. "Su questo fronte - ha sottolineato Callari - La Regione aveva messo fin da subito a disposizione risorse economiche, sia per i concessionari privati che per i Comuni, destinate proprio a consentire ai gestori di intervenire con i lavori necessari a ripristinare le aree colpite dal maltempo". ARC/LIS/pph