Dubai: Fedriga, interesse su investimenti e logistica Fvg

Conclusa la seconda giornata di missione negli Emirati Arabi in occasione dell'Expo Trieste, 25 feb - "Abbiamo riscontrato grande attenzione da parte dei nostri interlocutori per l'attrattività che il Friuli Venezia Giulia è in grado di offrire sia per la sua dotazione infrastrutturale e logistica sia per le agevolazioni fiscali che possono favorire gli investimenti nella nostra regione". Lo ha affermato il governatore Massimiliano Fedriga al termine della seconda giornata della missione in corso di svolgimento a Dubai in occasione dell'ospitalità riservata al Friuli Venezia Giulia nei padiglioni dell'Expo. A margine del regional day che in mattinata ha visto protagonista il nostro territorio, il capo dell'Esecutivo ha compiuto una serie di incontri istituzionali con alcune grandi realtà economiche e imprenditoriali locali. "In prima battuta - spiega Fedriga - nella sede dell'aeroporto di Dubai abbiamo focalizzato l'attenzione sulla possibilità di avviare nuove rotte tra lo scalo degli Emirati e quello del Friuli Venezia Giulia. Ciò che ha destato maggiormente l'attenzione dei nostri interlocutori è stata innanzitutto l'intermodalità che il nostro aeroporto sa offrire ma anche la funzione di snodo e crocevia nell'ambito di rotte intercontinentali. Tutto ciò lo abbiamo potuto approfondire con i vertici del nostro scalo che hanno partecipato in streaming all'incontro". Un secondo vertice si è poi svolto nella sede della BoxBay di Dubai. "Insieme al presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale Zeno d'Agostino - spiega Fedriga - abbiamo visitato un'azienda all'avanguardia, che offre diverse soluzioni per lo stoccaggio e la movimentazione dei container tramite i sistemi High bay storage (Hbs), una tecnologia che migliora significativamente le operazioni nei terminal dei container. È stato un confronto molto proficuo che ci ha permesso di venire a contatto e conoscere una realtà molto interessante, tenuto conto della grande movimentazione di container che giornalmente avviene anche all'interno del porto di Trieste". La giornata si è conclusa con una serie di incontri con importanti investitori internazionali, ai quali il governatore ha illustrato le opportunità per possibili collaborazioni e avvio di attività economiche e commerciali in Friuli Venezia Giulia. "In questa occasione - chiarisce Fedriga - abbiamo riscontrato non solo un grande interesse verso le nostre proposte ma soprattutto la capacità di essere attrattivi sia per le leve fiscali che il nostro territorio sa offrire sia per le dotazioni logistiche e infrastrutturali che rendono il Friuli Venezia Giulia un grande crocevia per i traffici commerciali internazionali". ARC/AL/ma