Edilizia: Zilli, nuova struttura ad Alesso a servizio studenti

L'assessore alla posa della prima pietra della nuova mensa e Casa della musica Udine, 17 nov - "L'opera che avviamo oggi è un passo importante per garantire ai piccoli studenti di poter vivere e svolgere le proprie attività parascolastiche in ambienti nuovi, attrezzati, sani e sicuri: questo è un impegno di mandato che il presidente Fedriga ha tenuto tra i prioritari sin dal suo primo insediamento, affiancando le amministrazioni comunali in investimenti che accrescessero il benessere delle nuove generazioni nell'ambiente scuola. Quello di oggi è un tassello ulteriore di questo percorso". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, alla posa della prima pietra del rifacimento dell'immobile che sarà adibito a mensa scolastica e casa della musica all'interno del plesso scolastico di Alesso, nel comune di Trasaghis, a disposizione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. Si tratta di una struttura che sarà al servizio non solo di Alesso, ma di tutte le comunità contermini e del tessuto associativo locale. La realizzazione era stata valutata come necessaria al seguito di verifica di situazioni di vulnerabilità sismica dei due immobili precedenti, ora demoliti. Si tratta di un'opera per la quale la Regione è intervenuta con un contributo finanziario di un milione e 50 mila euro: i lavori, affidati alla ditta Di Piazza, saranno realizzati su progetto di Luciano Snidar, Stefano Zanello, Ivo Fachin, Francesco Caproni e Nicola De Odorico che prevede un edificio su due piani. Alla posa della prima pietra erano presenti, tra gli altri, il sindaco Stefania Pisu, la dirigente scolastica Elena De Colle e il presidente della Comunità di montagna del Gemonese Alessandro Marangoni. ARC/EP/pph