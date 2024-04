Eventi: Regione, supporto Cri Fvg è fondamentale

Pordenone, 13 apr - L'attività della Croce rossa italiana rientra tra quei temi e quelle situazioni sulle quali la politica non può dividersi perché merita il rispetto di tutti. Negli ultimi anni si è vista la riprova, se ce ne fosse stato bisogno, di quanto l'attività della Cri regionale, ma in genere dell'intero mondo del volontariato, sia stata fondamentale per il territorio. Sia durante il Covid che durante l'emergenza legata all'accoglienza e al passaggio dopo l'invasione dell'Ucraina di milioni di profughi dai confini del Friuli Venezia Giulia, la comunità regionale ha reagito bene e ce l'ha fatta soprattutto grazie al contributo dei tanti volontari che hanno partecipato alla gestione delle due grandi emergenze.E' quanto, in sintesi, ha voluto esprimere l'assessore regionale alle Autonomie locali e alla sicurezza oggi a Trieste partecipando all'inaugurazione della sede rinnovata del Comitato regionale della Corce Rossa del Fvg. Una cerimonia che ha visto la presenza, tra le molte autorità, anche del presidente nazionale della Croce rossa italiana, Rosario Maria Gianluca Valastro. La Cri del Friuli Venezia Giulia conta oltre tremila volontari e uno su tre è under 30.Si sono dovute affrontare situazioni, ha evidenziato l'assessore nel suo messaggio di saluto e ringraziamento, rispetto alle quali nessuno, fino al giorno prima, era preparato. Ma il sistema regionale ha retto e ne è uscito bene. Il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni che meglio hanno reagito e affrontato la pandemia. Così come ha retto al passaggio, all'assistenza e all'accoglienza dei tantissimi profughi ucraini. Se la comunità regionale ce l'ha fatta è stato per la capacità delle istituzioni pubbliche di gestire anche le situazioni di grande emergenza. Ma è altrettanto vero che senza il supporto e il contributo del volontariato - che nel silenzio ci mette cuore, passione ma anche tanta professionalità - sarebbe stato forse impossibile vincere quelle complicate sfide. Nell'intervento dell'assessore è stato evidenziato come senza la Protezione civile, senza la Croce Rossa e senza le centinaia di altre associazioni di volontariato che si sono messe con spirito di solidarietà e abnegazione a servizio delle comunità, sarebbe stato impossibile affrontare le emergenze degli ultimi anni. Inoltre, secondo quanto espresso dall'esponente della Giunta regionale, queste situazioni ci hanno lasciato anche un importante lezione: non bisogna dare per scontati i 160 anni di storia e di impegno della Cri. E' necessario che le istituzioni operino sempre per dare il supporto necessario affinché sistema pubblico, privati e volontariato possano continuare a collaborare e agire in sinergia e con sempre maggiore coinvolgimento per affrontare le possibili emergenze. ARC/LIS/gg