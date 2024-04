Eventi: Regione, 'Fiume in rosa' per binomio sport-salute

L'assessore alla Difesa dell'ambiente al via della manifestazione Trieste, 13 apr - Una manifestazione 'in rosa' particolarmente suggestiva e riuscita, avendo anche lo scopo di promuovere la sensibilità del mondo dello sport nei confronti della salute delle donne.Questo è il concetto espresso dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente in occasione dell'evento 'Fiume in rosa', che ha celebrato oggi la 9° Giornata della Salute della donna con una sfilata in imbarcazioni di tipo regolamentare e da coastal rowing, mosse a remi esclusivamente da vogatrici.Come ha ricordato l'esponente della Giunta regionale, il binomio tra salute e sport è inscindibile, come è dimostrato da tutti gli studi medici sul tema. E' assodato, infatti, che proprio la pratica sportiva, per di più all'aria aperta come le discipline del remo, sia di grande beneficio non solo alla forma fisica ma anche per la prevenzione di tante patologie.Infine l'assessore ha inteso rivolgere agli organizzatori dell'evento un sentito ringraziamento da parte della Regione per aver realizzato un appuntamento, non solo agonistico e festoso, ma anche ricco di significati che vanno oltre allo sport. ARC/GG