Eventi:Scoccimarro, pietra Aurisina prestigioso simbolo del territorio

L'assessore regionale all'inaugurazione di una mostra fotografica alla Camera di commercio di Trieste Trieste, 11 ago - "La pietra di Aurisina è, insieme all'elica, uno dei grandi simboli del territorio che dal Carso si estende sul Golfo di Trieste e l'iniziativa di presentare nella sede della Camera di commercio giuliana una mostra fotografica sui marmi è un ottimo modo per far conoscere una delle risorse più nobili e prestigiose, ma non sufficientemente note, del territorio regionale". È il pensiero dell'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro che oggi è intervenuto a Trieste all'inaugurazione dell'allestimento di una trentina di pannelli, opera di dieci fotografi, dedicati alle cave romane di Aurisina e ai manufatti che vi hanno attinto. Fino al 30 settembre la mostra, curata da "Le vie delle Foto" e fruibile anche in chiave multimediale, potrà essere visitata nell'atrio del palazzo camerale dove è abbinata a una lastra scultorea del pordenonese Edi Carrer intitolata "Il rumore del silenzio", esposta nella prospiciente piazza della Borsa. "La Regione ha promosso i geositi con uno stanziamento di un milione di euro - ha detto Scoccimarro - e il Comune di Duino Aurisina ne ha approfittato con un progetto di valorizzazione che racconta la storia del marmo, dalla sua estrazione alle sue realizzazioni". La pietra di Aurisina, come è stato ricordato nella sede camerale, ha rilevanza mondiale, per il suo utilizzo nei secoli, da Aquileia al Mausoleo di Teodorico a Ravenna, dall'Hofburg di Vienna alle metropolitane di Milano e di Atlanta, da La Défense di Parigi all'aeroporto di Berlino fino all'esportazione per manufatti realizzati in Cina, Giappone, India e Australia. A tale proposito, si è appreso oggi che a Ravenna il 2 settembre, nell'ambito della Settimana di Teodorico, sarà presentata la nuova epigrafe in pietra d'Aurisina dono del gruppo Ermada Flavio Vidonis di Duino. Nel corso della presentazione, cui è intervenuto tra gli altri il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, Scoccimarro ha lodato "la continuità di lavoro sul Museo Diffuso tra le Giunte di diverso colore politico di Duino Aurisina, a riprova di un'etica che sa anteporre gli interessi della comunità alla difesa del particolare". ARC/PPH/ma