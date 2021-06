Fondi Ue: Zilli, insieme stiamo costruendo Fvg dei prossimi 20 anni

Trieste, 23 giu - "Stiamo costruendo il Friuli Venezia Giulia dei prossimi venti anni con uno sforzo corale straordinario, frutto di una mediazione responsabile fra le diverse componenti, che lascerà i suoi effetti positivi in favore dell'intera comunità regionale". Con queste parole l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, ha concluso il suo intervento in occasione della discussione in Consiglio della risoluzione "Sessione europea 2021-Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea". "Come istituzioni - ha affermato Zilli - stiamo lavorando insieme per cogliere un obiettivo alto e ambizioso, dimostrando di avere a cuore innanzitutto lo sviluppo del nostro territorio". "A seguito dell'emergenza sanitaria l'Europa, che spesso percepiamo distante, ha dovuto cambiare atteggiamento, rivalutando le esigenze degli Stati maggiormente colpiti dalla pandemia. Ora però - ha aggiunto l'assessore - dovranno essere realizzate quelle riforme necessarie per ridurre le distanze fra i diversi Paesi che compongono l'Unione europea". "Nelle modalità e nei tempi di utilizzo delle risorse comunitarie, il Friuli Venezia Giulia ha rappresentato sempre un modello in Italia, riuscendo - ha ricordato Zilli - anche a trasformare in opportunità l'oggettiva difficoltà di essere confinante con Paesi come l'Austria e la Slovenia maggiormente competitivi in termini di fiscalità o per una burocrazia decisamente più agile". "Come Regione siamo pronti a raccogliere questa sfida epocale accompagnando la nostra comunità - ha concluso Zilli - verso una crescita che dovrà essere duratura". ARC/RT/al