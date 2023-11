Infrastrutture: Amirante, massima attenzione viabilità Clauzetto

L'assessore ha anche visitato gli spazi di due imprese del territorio Clauzetto, 15 nov - "Un incontro positivo e costruttivo, quello di oggi, con il sindaco di Clauzetto, con il quale ho avuto modo di confrontarmi rispetto alle problematiche del territorio e di apprezzare la vivacità economica di alcune importanti realtà del paese. Da parte della Regione c'è la massima attenzione alla comunità locale, al suo sviluppo, alla sua promozione e alla sua valorizzazione". Sono le parole dell'assessore alle Infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, che questa mattina ha incontrato il sindaco di Clauzetto, Giuliano Cescutti. Dapprima è stata compiuta una disamina relativa alla demografia del paese "che, pur essendo di montagna, si conferma molto vitale, non solo per la sua bellezza ambientale e la sua attrattività turistica, ma anche grazie ad alcune attività imprenditoriali che creano occupazione, favorendo il mantenimento e l'incremento numerico sul territorio di abitanti e famiglie" ha osservato Amirante. "Con il primo cittadino abbiamo valutato insieme la situazione delle opere infrastrutturali sulle quali possiamo intervenire a favore del Comune e della popolazione - ha continuato poi Amirante -. Ci siamo soffermati, nel dettaglio, sul movimento franoso registrato a seguito del recente evento meteo avverso, la cui risoluzione operativa è in capo alla Protezione civile regionale. Una criticità, questa, che mette in evidenza, e in un qual modo porta a riesaminare la tematica presa in esame già in passato dall'ex Provincia di Pordenone: quella di pensare a una viabilità alternativa, con la messa in sicurezza del tracciato in salita che porta a Clauzetto. Al di là della contingenza emergenziale, è necessario guardare in prospettiva al futuro cercando insieme una soluzione sicura". Con alcuni tecnici dell'Edr di Pordenone, e sempre insieme al sindaco, Amirante ha eseguito un sopralluogo in un altro punto viario interessato da uno smottamento minore ma che necessita parimenti di un intervento risolutivo, perché il tracciato risulta strategico per giungere in paese. L'esponente dell'Esecutivo ha quindi visitato due attività produttive che di recente si sono re-insediate nel territorio di Clauzetto. "La prima è quella della cava della pregiata pietra che porta il nome del paese, dismessa da tempo e da due anni riattivata - ha spiegato Amirante -. Questo materiale, ricercato per rivestimenti e pavimenti, viene esportato in particolare nei paesi asiatici, ha un mercato di fatto internazionale ed è molto amato dallo scultore Carlo Scarpa. Una pietra, pertanto, pure d'impiego artistico". Poi la visita alla linea produttiva dell'acqua Pradis, di recente riapertura. "Per queste due importanti attività la viabilità è fondamentale per il trasporto delle merci. Ho ritenuto quindi importante incontrare i responsabili, per conoscere le loro esigenze, anche logistiche, relative ai trasporti su ruota", ha sottolineato l'assessore. Infine Amirante, ribadendo la necessità di individuare un tracciato alternativo a quello esistente, soggetto a smottamenti franosi, ha affermato esserci la massima attenzione da parte della Regione. ARC/PT/al