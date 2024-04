Istruzione: storia Collegio del Mondo Unito si sposa con quella Fvg

Londra, 12 apr - Oggi si celebra una storia lunga ben 42 anni: una storia che si sposa con quella del Friuli Venezia Giulia e che trae origine dalla brillante intuizione della politica regionale e nazionale del tempo di prendere per mano un territorio, quello lacerato dal dramma del terremoto del 1976, per condurlo a una rinascita fondata anzitutto sulla sua ritrovata centralità geopolitica, diplomatica e scientifica.Questo, in sintesi, il pensiero espresso dall'assessore regionale all'Istruzione, intervenuto nel tardo pomeriggio di oggi all'incontro, ospitato presso l'Ambasciata d'Italia a Londra, tra l'ambasciatore Inigo Lambertini, la presidente del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico Cristina Ravaglia e una nutrita delegazione di ex studenti dello stesso.Proprio a questi ultimi l'assessore si è rivolto rimarcando il loro ruolo di ambasciatori di Duino, di Trieste e del Friuli Venezia Giulia nel mondo: una funzione ancor più preziosa se si considera che la rete degli alumni dei 18 Collegi del Mondo Unito conta oltre 60mila persone.Nel dettaglio, l'Amministrazione regionale sostiene attivamente il funzionamento dell'Uwca con un contributo superiore a 1,2 milioni di euro, importo che consente, tra l'altro, di finanziare ben 11 borse di studio l'anno. ARC/DFD/ma