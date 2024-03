Lavoro Rosolen, formazione è arma più efficace per prevenire infortuni

L'assessore ha partecipato questa mattina al Coordinamento per la sicurezza organizzato dalla Uil Fvg Trieste, 26 mar - "L'efficacia delle misure adottate per evitare incidenti sul lavoro è uno degli indicatori del livello di civiltà di un Paese. La formazione è oggi l'arma più potente a nostra disposizione per garantire la sicurezza e la legalità sul luogo di lavoro: uno strumento di prevenzione che affianca e non è da meno per efficacia a qualsiasi forma di controllo e di verifica o sistema sanzionatorio". Lo ha affermato l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen all'incontro sul Coordinamento per la sicurezza organizzato dalla Uil Fvg, durante il quale ha evidenziato "come la Regione abbia lavorato in maniera decisa per inserire momenti dedicati alla formazione sulla sicurezza sul lavoro all'interno dei percorsi scolastici, di modo da agire su quelli che saranno i lavoratori di domani e che oggi, con l'alternanza scuola-lavoro si trovano già a contatto con l'inserimento in azienda". Rosolen ha quindi sottolineato come "la Regione abbia in questi anni puntato molto sul fondamentale coinvolgimento nella definizione delle politiche e delle linee guida sulla sicurezza di tutti i soggetti che hanno in qualche maniera competenza in materia. Un aspetto sul quale c'è stata una buona risposta da parte delle imprese e delle istituzioni, ma anche delle scuole. Non a caso proprio ieri è stato sottoscritto il primo Programma triennale di interventi strutturato con tutti i soggetti che si occupano trasversalmente di sicurezza; in questo modo possiamo avere un quadro complessivo della situazione e definire interventi puntuali attraverso tutti gli strumenti a nostra disposizione sia tramite i fondi europei sia con risorse regionali". "In seguito alla tragedia immane della morte di Lorenzo Parelli nel 2022 mentre era impegnato in un'attività di alternanza scuola-lavoro è stata sviluppata la 'Carta di Lorenzo' - ha concluso Rosolen -. Questo memorandum, alla cui stesura hanno partecipato anche i rappresentanti degli studenti, traccia importanti linee guida ma il nostro compito è mantenere alta l'attenzione per assicurare di dare risposta a qualsiasi nuova esigenza possa emergere sul tema della sicurezza". ARC/MA/pph