Occupazione: ulteriori 1,5 mln euro per finanziare cantieri lavoro

Udine, 25 mag - La Regione ha incrementato di 1,5 milioni di euro lo stanziamento a copertura delle domande presentate dai Comuni per attivare progetti di cantiere lavoro.Lo ha riferito l'assessore regionale al Lavoro annunciando anche la pubblicazione, a breve, sul sito della Regione della graduatoria aggiornata. Di questo ulteriore stanziamento beneficeranno i Comuni di montagna che sono tra i primi nella graduatoria ancora da scorrere, in virtù di una priorità di punteggio prevista dal bando. La Regione, è stato detto, riconosce il valore di queste progettualità previste dalla Lr 27/2012 per facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, impiegandoli in attività temporanee e straordinarie realizzate dai Comuni. Oggetto dei cantieri lavoro sono opere in ambito forestale e vivaistico, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, dirette al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani. La graduatoria oggetto di scorrimento si riferisce alle progettualità presentate dalle amministrazioni comunali nel periodo di apertura del bando dal primo al 15 aprile 2022. ARC/SSA/ma