Rel. internazionali: Regione, poste basi per memorandun Fvg-Virginia

La delegazione regionale in missione negli Usa ha incontrato il governatore della Virginia Glenn YoungkinRichmond (Virginia, Usa), 16 apr - L'incontro con il governatore della Virginia Glenn Youngkin ha posto le basi per la sigla di un memorandum of understanding tra lo Stato americano e la Regione Friuli Venezia Giulia per favorire le imprese italiane e statunitensi a investire nei due territori. Una nuova opportunità di sviluppo reciproco che contribuirà all'economia della nostra regione e anche, in ottica più ampia, dell'Italia.È, in sintesi, quanto emerso dalla riunione tra il vertice dell'Esecutivo regionale e il governatore Commonwealth of Virginia Glenn Youngkin, svoltasi nell'ambito della missione istituzionale della Regione in corso negli Stati Uniti d'America, alla quale partecipano anche i vertici dell'Agenzia Select Fvg (la nuova denominazione dell'Agenzia Lavoro & Sviluppoimpresa) e della Direzione relazioni internazionali.Come evidenziato dal presidente al termine della riunione, alla quale ha preso parte anche il console onorario d'Italia a Philadelphia Gianmarco Bellini, l'accordo permetterà lo scambio di informazioni tra le realtà produttive in territorio regionale e oltreoceano, con il coinvolgimento degli stakeholder e delle realtà istituzionali orientate a favorire la crescita economica e l'attrazione di investimenti. Il tutto partendo da settori strategici comuni a entrambi i territori, come la logistica portuale, la navalmeccanica, l'innovazione e la ricerca e anche l'agroalimentare.Ad aprire il ricco calendario di appuntamenti istituzionali in Virginia è stato l'incontro tra la delegazione Fvg con Antwaun Griffin, che dopo aver avuto ruoli di rilievo nell'amministrazione Obama oggi rappresenta un importante player mondiale nei settori della logistica e dell'online business. Subito dopo si è svolta una riunione con la Virginia Economic Development Partnership (Vedp), rappresentata dal suo senior vice president Stephanie Agee e da Olga Molnar direttore dello United States Commercial Service di Richmond, nel corso della quale il capo dell'Esecutivo regionale ha rimarcato l'opportunità di creare un framework informativo riservato alle imprese del Friuli Venezia Giulia e della Virginia per favorire la conoscenza reciproca e di conseguenza la nascita di concrete opportunità commerciali. Il Vedp è infatti l'autorità pubblica incaricata dallo Stato della Virginia di favorire lo sviluppo dell'economia e promuove e incoraggia l'espansione e la diversificazione delle imprese locali tramite investimenti strategici.In sintesi il presidente ha evidenziato come l'attuale momento geopolitico ponga il Friuli Venezia Giulia in una condizione ottimale per fungere da fulcro di un sistema logistico intermodale capace di garantire rapido accesso agli Stati del centro ed est Europa, grazie ai rilevanti investimenti compiuti sul sistema portuale e retroportuale e sulle infrastrutture di trasporto, sia attraverso risorse proprie della Regione sia tramite fondi nazionali e comunitari come quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza.Gli appuntamenti istituzionali sono proseguiti all'interno del Virginia Biotechnology Research Park con la presentazione del nostro territorio alle imprese aderenti allo Small business development center, la realtà statunitense che in questi mesi ha collaborato con la Regione e l'Agenzia Select Fvg, all'organizzazione del webinar di presentazione del Friuli Venezia Giulia di febbraio al quale hanno partecipato più di 20 aziende americane assieme ai Cluster Ict e delle Scienze della vita e al Porto di Trieste.Nell'occasione il governatore ha evidenziato come la Regione sia fermamente convinta che le collaborazioni strategiche si debbano basare non soltanto sugli aspetti istituzionali ma anche su quelli economici; in tal senso una maggiore cooperazione economica tra imprese del Friuli Venezia Giulia e statunitensi e la reciproca presenza sui rispettivi mercati può essere un elemento di rafforzamento dell'alleanza strategica tra l'Europa, l'Italia e gli Usa. Il tutto anche nell'ottica di un consolidamento delle politiche di reshoring e nearshoring più che mai funzionali a garantire l'autonomia delle nostre imprese e non vedere alcune filiere condizionate dalle attuali tensioni internazionali. ARC/MA/al