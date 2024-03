Ricerca: Rosolen, Sis Fvg risponde con efficacia a sfide evoluzione

Trieste, 26 mar - "La vera sfida che il nostro sistema di ricerca si trova oggi ad affrontare è legata alla velocità evolutiva che è stata impressa ai diversi settori, in particolare a quelli che rientrano nelle competenze del Sis Fvg. Per farlo è importante rispondere con interventi puntuali e capacità di programmazione, sapendo analizzare costantemente il contesto in cui si opera. Le risorse che la Regione investe nel comparto sono fortemente orientate a finanziare la ricerca applicata, la formazione e il trasferimento tecnologico: Sis Fvg ha sempre saputo implementarle con idee concrete e spazi di azione ben definiti". L'assessore regionale alla Ricerca Alessia Rosolen è intervenuta così, oggi pomeriggio all'Area Science Park di Trieste, alla riunione del consiglio di indirizzo del Sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia (Sis Fvg). Scopo dell'incontro la rendicontazione del Piano operativo 2021-23 e la presentazione della nuova programmazione per il prossimo triennio, elaborata dalla Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia assieme al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci), Area Science Park, Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (Ogs) e Iniziativa centro europea (InCE). Rosolen ha portato il saluto del governatore Fedriga e ha posto in evidenza l'impegno della Regione nel "promuovere il nostro sistema al di fuori dei confini regionali e nazionali. A questo si aggiungono le iniziative sul territorio: grandi eventi come il prossimo Big science business forum rappresentano un palcoscenico da cui saremo chiamati a offrire la miglior rappresentazione possibile del Friuli Venezia Giulia". "Le competenze e risultati che stiamo raggiungendo hanno permesso crescita in più settori produttivi rispetto al periodo pre Covid - ha proseguito l'assessore -, ma quando si parla di innovazione non c'è mai un punto di arrivo. Possiamo lavorare ancora per connettere meglio il sistema della ricerca con il tessuto produttivo del territorio e portare avanti un percorso di sviluppo sul tema delle energie rinnovabili, delle scienze della vita e molto altro. Sono certa che le traiettorie di sviluppo scelte possano permetterci di continuare a essere attori importanti nello scenario di rapida evoluzione presente in Europa e nel mondo". Tra gli obiettivi delineati dall'Accordo di programma per la valorizzazione del Sis Fvg, da implementare con le azioni specifiche contenute nel Piano operativo 2024-26, rientrano: la realizzazione di una "Rete scientifica di eccellenza" tra Università, enti pubblici ed enti di ricerca internazionali; la razionalizzazione delle strutture regionali operanti nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e nello sviluppo di innovazione; l'internazionalizzazione dei centri presenti in Friuli Venezia Giulia; la divulgazione tecnico-scientifica e la diffusione dell'innovazione. ARC/PAU/pph