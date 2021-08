Ripartenza scuola: Riccardi, verso test salivari "sentinella"

"Personale Fvg esemplare su adesione vaccinale"



Trieste, 3 ago - "Ci stiamo attivando con i dipartimenti di Prevenzione per mettere in campo mille test salivari al giorno in alcune scuole "sentinella" del Friuli Venezia Giulia". Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile Riccardo Riccardi nel corso del tavolo sicurezza sulla ripartenza della scuola convocato dall'Ufficio scolastico regionale su richiesta delle organizzazioni sindacali e tenutosi oggi in videoconferenza.



"Si tratta - secondo Riccardi - di un'utile misura preventiva che vedrà il coinvolgimento della Protezione civile per le operazioni di trasferimento dei campioni". Inoltre "la stessa Protezione civile - ha fatto sapere il vicegovernatore - potrà essere utilizzata per contribuire a evitare assembramenti nelle fasi di afflusso e deflusso precedenti e successive alle lezioni".



Insieme a Riccardi hanno preso parte al tavolo gli assessori regionali all'Istruzione Alessia Rosolen e alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti.



Compiendo una panoramica sui dati della campagna vaccinale, il vicegovernatore ha "ringraziato il sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia, che ha dato una lezione al Paese, se si pensa che ben 26mila persone del comparto, pari alla quasi totalità, si è vaccinata". Secondo Riccardi, "molto resta da fare invece per quanto riguarda le fasce di età scolare, in quanto nella popolazione regionale di età compresa tra i 12 e il 19 anni l'adesione alla campagna vaccinale è finora pari al 47,2 per cento, di 5/6 punti inferiori rispetto alla media nazionale".



Riccardi ha evidenziato, infine, una serie di numeri globali che mostra la valenza dei vaccini. "Da gennaio a luglio abbiamo vaccinato in Friuli Venezia Giulia 553mila persone di cui si sono ripositivizzate solo 557, pari allo 0,1 per cento. Di questi, gli ospedalizzati sono 39, pari allo 0,007 per cento. Un dato questo - ha concluso il vicegovernatore - che dice molto sull'importanza di vaccinarsi e che aiuta a dissipare molte perplessità". ARC/PPH/al