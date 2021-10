Salute: Riccardi, ulteriori 1,8 mln ad Asufc per investimenti Codroipo

Nel Distretto codroipese allestiti 30 posti lotto per la Rsa, 12 per l'Hospice e 4 per il Suap



Trieste, 15 ott - "La Regione ha destinato ulteriori 1,8 milioni di euro all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale che saranno investiti sull'area distrettuale di Codroipo. Si tratta di uno stanziamento rilevante che conferma l'attenzione dell'Amministrazione regionale per le strutture sanitarie e sociosanitarie del Medio Friuli, le quali servono un bacino rilevante di utenti".



Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi dopo l'approvazione dello stanziamento da parte della Giunta evidenziando che "nell'area dell'attuale distretto sanitario di Codroipo, per il recupero del quale sono già stati stanziati 4,3 milioni di euro, verrà realizzata una struttura dotata di 46 posti letto: 30 di questi verranno destinati alla Residenza sanitaria assistenziale, 12 all'hospice e 4 alla Speciale unità di accoglienza e assistenza protratta - ha rimarcato Riccardi -. Si tratta di una scelta che viene incontro alle reali esigenze del territorio, considerando anche l'ampio bacino di utenti afferenti alle realtà sanitarie codroipesi".



Il vicegovernatore ha spiegato che "la nostra società ha assistito, grazie al miglioramento della qualità della vita e al suo prolungamento, a un forte cambiamento delle proprie necessità del quale è necessario tenere conto nel riassetto del sistema sociosanitario e nella progettazione delle sue opere e strutture. Il tema dell'assistenza alle persone non autosufficienti è sempre più rilevante e la messa a disposizione di nuovi posti letto dedicati al servizio di Rsa in una struttura pubblica viene incontro alle esigenze e necessità di molte famiglie, che altrimenti sarebbero costrette a individuare altre soluzioni per offrire ai propri cari adeguata assistenza". ARC/MA/pph