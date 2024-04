Sport: 500mila euro alle attività 2024 per giovani e disabili

Udine, 13 apr - La Giunta regionale su proposta del vicegovernatore con delega a Cultura e sport ha approvato il programma di attività sportive per il 2024 finanziato con fondi regionali per un ammontare complessivo di 500mila euro.Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, gli obiettivi principali del programma sono il contrasto all'abbandono sportivo e il sostegno della pratica sportiva a favore di giovani e persone con disabilità. Con queste finalità è stato deciso di rifinanziare l'evento Vola in Alto con lo Sport che, su proposta del Coni, sostiene la partecipazione del maggior numero di Federazioni sportive regionali per coinvolgere una ampia platea di giovani in tutta la regione e incentivarli a praticare attività motorie. L'auspicio è quello di stimolarli ad assumere sani stili di vita improntati alla salute e al benessere psicofisico.Dall'analisi statistica svolta dal Coni Fvg relativa al monitoraggio dei tesserati per l'anno sportivo 2023/2024 emerge che vi è un leggero calo dei tesserati a livello giovanile in alcune discipline sportive, che può considerarsi ancora uno degli effetti lunghi della pandemia.Anche per questo la Regione ha inteso proseguire nel sostegno a manifestazioni rivolte a giovani e persone fragili, come ha commentato l'assessore, annunciando due ulteriori azioni finanziate per il 2024: una riguarda lo scorrimento per circa 46mila euro delle domande risultate ammissibili a finanziamento, ma non oggetto di concessione per carenza di risorse, di cui all'art. 18 della LR 8/2003 relativamente all'organizzazione di manifestazioni sportive paralimpiche; l'altra verrà definita con un successivo atto e sarà rivolta a destinare 155mila euro a favore del settore paralimpico sulla base dei fabbisogni che verranno rilevati nel corso del primo semestre 2024 e a sostegno dei costi delle trasferte degli atleti per la partecipazione a competizioni giovanili di livello nazionale ed internazionale, sulla base delle necessità rilevate dal Coni Fvg nel corso dei prossimi mesi. ARC/SSA/gg