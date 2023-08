Sport: Anzil-Zilli, Cjarlins Muzane coniuga valori sport e territorio

Udine, 11 ago - "Stasera sarà l'occasione per attribuire il giusto merito a questa società sportiva che ha saputo mettere in rete le sinergie vincenti per raggiungere elevati traguardi atletici senza trascurare l'orgoglio di appartenenza al territorio friulano e sapendo valorizzare le formazioni giovanili".Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport Mario Anzil, che si appresta a partecipare, assieme alla collega alle Finanze Barbara Zilli, alla presentazione del Cjarlins Muzane durante l'evento ospitato nell'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro."Questa società ha dimostrato una capacità gestionale professionale; tenendo ferma l'identità e l'appartenenza al territorio friulano, espressa anche nel nome, ha saputo affrontare le sfide imposte dal cambiamento in corso nel calcio dilettanti" ha detto ancora Anzil, aggiungendo che "è sicuramente un esempio da cui attingere in un'epoca di trasformazioni repentine e profonde anche in campo sportivo e calcistico in particolare".La presentazione della società è affidata a un evento che vedrà protagoniste, accanto al presidente Vincenzo Zanutta, anche la giornalista friulana Marina Presello come madrina e l'olimpionica Mara Navarria, originaria di Carlino, come testimonial. A sfilare saranno i dirigenti, gli allenatori, i tecnici e i giocatori della prima squadra, impegnata nel campionato di serie D, e quelli del settore Juniores che prenderanno parte al campionato nazionale."È un onore poter celebrare stasera una delle punte di diamante delle società calcistiche del Friuli Venezia Giulia. La presenza del Cjarlins Muzane in serie D è motivo di vanto per la nostra regione non meno dell'attenzione che la società ha riservato in questi anni al settore giovanile under 19, facendo crescere i ragazzi nei valori del gioco leale, del lavoro di gruppo, della solidarietà" ha aggiunto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli."La presenza stasera anche della giornalista Marina Presello e della olimpionica Mara Navarria ci ricorda quanta eccellenza il Friuli Venezia Giulia sia in grado di esprimere nel mondo delle professionalità sportive, un motivo di orgoglio per tutto il territorio regionale" ha concluso Zilli. ARC/SSA/ma