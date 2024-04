Territorio: Regione valuta con interesse proposte Ascom per Gorizia

Gorizia, 15 apr - La Regione valuta con interesse le proposte di miglioramento di alcune aree del contesto urbano di Gorizia che guardano a realizzare soluzioni di sistema dell'urbanistica della città che favoriscano l'accesso alle attività commerciali. Nell'incontro di oggi pomeriggio tra l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio e il presidente di Confcommercio Gorizia Gianluca Madriz sono stati affrontati i temi legati alla rigenerazione urbana, al recupero dell'edilizia esistente e, in particolare, alla programmazione di un sistema di parcheggi adiacenti al centro storico per agevolare l'interscambio commerciale e l'afflusso dei visitatori in città.La Regione reputa di interesse anche la riqualificazione dell'area urbana che insiste tra l'ex liceo Slataper, l'oratorio Stella Mattutina e la sede dell'Unione ginnastica goriziana (Ugg), con un intervento complessivo volto anche all'inserimento di edifici di social housing. ARC/SSA/gg