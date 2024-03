Urbanistica:Amirante, rafforzato potere Fvg pianificazione territorio

Trieste, 27 mar - "Abbiamo approvato un articolato provvedimento che rafforza l'autonomia del Friuli Venezia Giulia e la possibilità di pianificare al meglio il nostro territorio, incidendo così sul nostro sviluppo. Con questo intervento normativo riaffermiamo infatti il potere della Regione di legiferare in tema di urbanistica e di pianificazione territoriale, considerando il paesaggio non come l'unico elemento da prendere in considerazione ma una delle diverse componenti che devono necessariamente integrarsi in una visione più ampia". Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante dopo l'approvazione del disegno di legge n. 16 "Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio". "Questa non è una norma di banale semplificazione - ha sottolineato Amirante -. Abbiamo voluto invece introdurre nel testo un pacchetto di misure volte ad armonizzare la legislazione regionale con quella nazionale con una particolare attenzione alla digitalizzazione oggi sempre più necessaria". "Siamo certi - ha aggiunto l'esponente della Giunta Fedriga - che questo intervento ci metterà nelle condizioni di accelerare la messa a terra delle opere pubbliche, in particolare quelle a carico dei Comuni, rispettando al tempo stesso la competenza esclusiva dello Stato in materia di contratti. È stata inoltre introdotta la possibilità per la Regione di mantenere una serie di istituti da sempre utilizzati dai nostri tecnici e dagli enti locali relativamente al procedimento amministrativo che porta alla realizzazione delle opere di interesse pubblico". "Su queste basi si è deciso di conservare e di valorizzare i contenuti positivi del decreto legislativo 36 del 2023 che sta già dando buoni frutti. L'ormai famoso Codice dei contratti pubblici voluto dal governo Meloni - ha concluso Amirante - ha già ottenuto infatti riscontri positivi da parte di tutti gli operatori economici e dei professionisti che lo utilizzano quotidianamente nel corso delle loro attività". ARC/RT/gg