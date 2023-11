Viabilità: Amirante, nuovo finanziamento per la Bretella Barbeano

Dopo Variante sud di Dignano, l'integrazione al progetto definitivo per area Spilimberghese Pordenone, 17 nov - "Con la delibera approvata si autorizza l'integrazione finanziaria di 731.899 euro, nell'ambito della delegazione amministrativa a Fvg Strade Spa, del progetto di riqualificazione della viabilità dalla strada regionale 177 alla strada regionale 464 che ricomprende la variante Sud di Dignano e la bretella di Barbeano in Comune di Spilimbergo e che prevede un importo complessivo di circa 49 milioni. Il finanziamento aggiuntivo, a seguito del rilevante aggiornamento dei prezzi e dei lavori ulteriori richiesti dagli enti nel corso dell'iter autorizzativo, permetterà di dare totale copertura al progetto definitivo della Bretella di Barbeano di Spilimbergo consentendone l'approvazione". L'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, spiega così l'approvazione della delibera, presentata nell'ultima Giunta regionale, che dà il via libera all'integrazione finanziaria del progetto complessivo che ricomprende la realizzazione della Bretella di Barbeano in Comune di Spilimbergo. La variante Sud di Dignano, realizzata per prima, aveva visto la conclusione dei lavori con i collaudi e l'apertura della strada ormai nel 2019, mentre, per quanto riguarda la Bretella di Barbeano il progetto definitivo è in fase di approvazione da parte del Servizio Infrastrutture e mobilità della Regione. La somma destinata all'opera viaria ammonta complessivamente a 30.801.143 euro: risultava necessario un finanziamento aggiuntivo al quadro economico al fine di coprire completamente i costi della progettazione definitiva. "Questo provvedimento - ha aggiunto Amirante - consentirà ora di proseguire verso l'approvazione definitiva del progetto della Bretella di Barbeano. Un'opera molto attesa e richiesta dalle amministrazioni e dalle comunità locali sul territorio dello spilimberghese che consentirà, attraverso il congiungimento diretto della strada regionale 464 con la rampa della strada regionale 177 verso Udine, di sgravare rilevanti quote di traffico, anche pesante, del centro abitato di Spilimbergo". Il progetto dell'opera prevede, a ovest di Spilimbergo, l'innesto nella viabilità esistente a Tauriano attraverso una nuova rotatoria. Il tracciato della bretella, previste anche due gallerie in trincea, sarà di poco più di due chilometri e proseguirà verso est (Dignano-Udine) fino a immettersi sulla regionale 464 tramite la realizzazione di una seconda nuova rotatoria. ARC/LIS/pph