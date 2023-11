Viabilità: Amirante, più sicuro l'ingresso principale a Fiume Veneto

L'assessore all'inaugurazione della doppia rotatoria in viale della Repubblica Pordenone, 27 nov - "La doppia rotatoria che è stata realizzata e che era attesa da molto tempo dalla comunità mette in sicurezza un nodo viario fondamentale che rappresenta il più importante punto di ingresso e di uscita rispetto al centro urbano di Fiume Veneto. Non solo collega la città alla statale 13 e alla Cimpello-Sequals, ma garantisce anche la connessione con l'autostrada A28. Un'opera importante poiché rinnova, rendendo più sicuro e fluido il passaggio del traffico, un punto viario di accesso che è il biglietto da visita della cittadina". Lo ha detto questa mattina l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, intervenendo a Fiume Veneto all'inaugurazione della nuova opera viaria - realizzata dall'Ente di decentramento regionale di Pordenone - in viale della Repubblica dove è stata costruita una doppia rotatoria in sostituzione di più incroci pericolosi. L'intervento si era reso necessario per collegare in modo più sicuro le diverse intersezioni tra viale della Repubblica, via Piandipan, via Bassi e lo svincolo autostradale che conduce all'A28. "L'assetto viario precedente - ha proseguito Amirante - regolato da incroci comportava problematiche legate a sicurezza ed elevata incidentalità, se si tiene conto anche del fatto che il luogo si caratterizza per la presenza di molti accessi carrai. Oltre al fatto che le precedenti intersezioni, in prossimità di curve, comportavano anche rischi per una limitata visibilità. C'erano poi da affrontare le problematiche riguardanti i pedoni e i ciclisti che si sono risolte con i collegamenti ciclopedonali che ora, nel complesso del nuovo assetto viario in cui la velocità del traffico viene rallentata, mettono in sicurezza anche l'utenza debole della strada". "L'intervento concluso a Fiume Veneto - ha aggiunto l'assessore - è la prima opera di viabilità che viene conclusa e inaugurata dall'Edr (Ente di decentramento regionale) di Pordenone dopo la sua recente costituzione. Il progetto infatti - ha ricordato l'esponente della Giunta regionale - era partito negli uffici dell'ex Provincia di Pordenone e ha subito inevitabili rallentamenti a causa della chiusura dell'Ente. Ripreso e rivisto dall'Edr, è stato portato a termine dopo che il cantiere era stato avviato a maggio di quest'anno". All'inaugurazione dell'opera, oltre ai rappresentati dell'Edr, era presente anche il sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton. ARC/LIS/al