Viabilità: Pizzimenti, presto soluzione per traffico Tricesimo

Tricesimo, 25 feb - "Tricesimo è la porta di Udine e quindi è fondamentale trovare soluzioni ad una situazione molto critica caratterizzata da una strada regionale che passa nel mezzo del centro del paese con ancora tre semafori: è un quadro inaccettabile nel 2022 e con il sopralluogo di oggi con il sindaco abbiamo avviato un percorso per realizzare al più presto almeno una rotonda che potrà portare immediato beneficio al flusso del traffico". Lo ha reso noto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti al termine dell'incontro con il sindaco di Tricesimo Giorgio Baiutti. Nel corso del sopralluogo Baiutti, accompagnato dal vicesindaco Renato Barbalace, ha mostrato i punti neri della viabilità: sulla strada che attraversa il centro cittadino e su cui sono attivi tre semafori transitano 22mila veicoli al giorno a cui si aggiungono circa 600 autocarri e veicoli pesanti, creando una serie di problemi rilevanti di flusso oltre che di inquinamento atmosferico e acustico. In piazza Verdi l'Amministrazione comunale ha già provveduto con fondi propri (630mila euro) all'esproprio e demolizione di tre immobili creando lo spazio necessario per la crezione di una rotatoria la cui progettazione definitiva è già conclusa. Convenendo sulla strategicità dell'opera Pizzimenti ha rimandato a un prossimo incontro la definizione puntuale di una procedura che potrebbe portare a breve ad una convenzione tra Fvg Strade, che gestisce la ex strada statale 13, e il Comune per inserire l'opera già nel piano annuale. ARC/EP/ma