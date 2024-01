"Ennesimo atto vandalico in piazzale Rosmini, parco in balia delle gang" (SEGNALAZIONE)

Gallery











E rieccoci a parlare dell'ennesimo atto vandalico in Piazzale Rosmini. Questa mattina, 21 Gennaio 2024, qualche artista del degrado ha pensato bene di scaricare un'estintore a polvere (molto inquinante e velenoso) sul selciato che costeggia le aree verdi, e poi di buttarlo, una volta svuotato, nel retrostante boschetto che guarda sulla rotatoria. A parte lo stupido gesto che già di per se denota un senso civico praticamente inesistente, si configura anche un reato di furto, in quanto gli estintori, sopratutto di quelle dimensioni, non sono disponibili al libero acquisto, e certamente sarà stato sottratto a qualche attività delle zona (la Questura non è a conoscenza di recenti episodi di furto nella zona, ndr).

Concludendo mi chiedo: vogliamo continuare a lasciare questo parco in balia delle gang che lo frequentano sopratutto nelle ore notturne, che approfittando dell'illuminazione praticamente inesistente rendono gli spazi pubblici e comuni una "terra di nessuno"? Faccio notare, che come segnalato più e più volte alle forze dell'ordine, tale parco pubblico è anche diventato una piazza di spaccio di stupefacenti che, negli ultimi 2 anni, vede anche in pieno giorno incontrarsi diversi gruppi di persone per lo scambio di denaro in cambio di droga, uso e consumo anche dalla mattina, alla luce del sole, in presenza di famiglie, bambini e anziani.

Per questi ultimi poi, viene anche riservato un trattamento a base di petardi lanciati tra le gambe, causando in alcuni casi anche la caduta, con conseguente danni personali e richieste di intervento del personale medico. Riguardo ai botti o petardi poi ne vogliamo parlare ? La pratica di lancio dei petardi, quest'anno, è iniziata già a metà ottobre 2023 e sta proseguendo ancora in questi ultimi giorni, rendendo di fatto inutilizzabili le aree dai genitori con bambini, o semplicemente da chiunque possiede un cane, in quanto le esplosioni impauriscono gli animali con gravi danni possibili. E' possibile che ancora nessuno abbia pensato di recintare tale parco, e chiuderlo nelle ore notturne, come tra l'altro è stato fatto in piazza Hortis e altrove?