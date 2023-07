"Dopo le sette di sera il caffè non viene più servito"

Sabato 22 luglio tardo pomeriggio decido con la moglie di gustare un caffè. Ricordo che qualche anno fa un articolo recitava """Viaggio nel caffè, alla scoperta del tesoro di Trieste""". Così ci sediamo ad un tavolino di Piazza Goldoni e all'arrivo del cameriere facciamo l'ordine; con cortese risatina ci risponde però che a Trieste dopo le ore 19 il caffè non viene più servito. Ringraziamo e andiamo via ma più avanti vi è un altro bar e chiediamo... il cameriere ci fa accomodare e ci porta il caffè. Riferisco quanto è successo lì vicino e mi risponde: a parte che sono ancora le 18,50, non è vero quello che le hanno detto, tant'è che lo sta bevendo!!!