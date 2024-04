TRIESTE - Duino come Montmartre: musica e arte en plein air. Torna Primavera al Castello. Un week end di musica e arte animerà le stanze e i giardini del Castello di Duino. Il programma a cura del Gruppo Ermada Flavio Vidonis con il patrocinio del Comune di Duino Aurisina. Musica e arte protagonisti di una due giorni intensa nella magnifica cornice del castello simbolo di Duino che aprirà le porte ad appassionati e visitatori per il programma più atteso della manifestazione, iniziata il 16 marzo scorso e giunta alla sua quindicesima edizione. Il castello di Duino, ancora una volta sarà il magnifico teatro che accoglierà artisti provenienti da tutto il mondo. Giovani e diversamente giovani, si cimenteranno con la loro arte. L’evento, promosso dal Circolo Duinate, vede la collaborazione di diverse realtà associative e produttive del territorio, nonché enti e istituzioni di prestigio. Diversi appuntamenti faranno da cornice all’evento, offrendo, ad un pubblico variegato, importanti iniziative: oltre all’arte en plein air e alle esibizioni a cielo aperto degli artisti, i visitatori troveranno i sapori del Carso, mostre mercato di hobbisti ed artigiani, cori, teatro amatoriale, musica, poesia, letture, laboratori e animazioni per bambini, natura, colori e sapori, cultura, per tutti i gusti, a 360°. Sabato 6 aprile Dalle 9.30 alle 16.30 nel parco e nella corte del Castello di Duino avranno luogo

• La XV edizione dell’EX TEMPORE “PRIMAVERA al CASTELLO artisti en plein air”. Gli artisti nazionali e internazionali, usciti dai loro atelier, realizzeranno le loro opere di pittura, scultura, grafica e mosaico, en plein air, negli spazi del Castello; Le tele e/o i supporti dovranno essere timbrati prima dell’inizio delle opere presso la biglietteria del Castello a cura della responsabile delle attività culturali del Circolo Duinate (per info e adesioni: 3405665103) Gli artisti potranno realizzare le loro opere nelle giornate di sabato 6 e/o domenica 7 aprile 2024

• Con la MOSTRA “A CIELO APERTO”, si vuole creare, idealmente, un percorso d’arte nella natura e nella storia, tra le bellezze del Castello promossa dal Circolo Duinate in collaborazione con l’Ajser 2000 Dalle 9.30 alle 16.30 nella Sala Grotta e nella Corte del Castello • INSTALLAZIONE dell’artista Lučka Centa vincitrice della IV edizione di BIDART23 – Biennale Internazionale Donna

• MOSTRA MERCATO di hobbisti e artigiani, in collaborazione con i Creativi di Malchina, Gruppo Penelope, le Creazioni di Franca - promossa dal Circolo Duinate in collaborazione con l’Ajser 2000

• CREAZIONI da INDOSSARE con Laura Zuliani - promossa dal Circolo Duinate in collaborazione con l’Ajser 2000 • MOSTRA MERCATO di prodotti locali - in collaborazione con la Kmečka zveza – Associazione Agricoltori

• ESPOSIZIONE INSTALLAZIONE realizzata dagli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “De Marchesetti” di Sistiana a cura dell’Associazione Generazione IC Rilke APS Dalle ore 9.30 alle 17.00 Sala Cavalieri

• ESIBIZIONE D’ARTE (selezione) degli studenti del II anno del Collegio del Mondo Unito Promosso dall’UWC Adriatic in collaborazione con Circolo Duinate Nella SALA CAVALIERI saranno inoltre proposti momenti poetici e musicali di grande prestigio: Alle ore 15.00 nell’ambito del Progetto “Festival degli Angeli”, PIECE TEATRALE a leggio, a cura dell’Università della Terza Età di Duino Aurisina con la regia di Romana Olivo. Promosso dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis in collaborazione con l’UTE e il Lions Club Duino Aurisina con il sostegno delle Regione FVG. Alle ore 16.00 nell’ambito del Progetto “Sulle vie dell’acqua, tra pietre e fiumi, storie del ‘900” SPETTACOLO di MUSICA e POESIA “All’ombra del ciliegio in fiore” musica di Paolo Chiarandini su poesie di Pier Paolo Pasolini, Pierluigi Cappello, Riccardo Castellani, Maria Giovanna Michelini, soprano Promosso dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis, in collaborazione con il Lions Club Duino Aurisina LIONSGO2025 Domenica 7 aprile Dalle 9.30 alle 16.30 nel parco e nella corte del Castello di Duino avranno luogo

• MOSTRA “A CIELO APERTO”, percorso d’arte nella natura e nella storia, tra le bellezze del Castello promossa dal Circolo Duinate in collaborazione con l’Ajser 2000 Dalle 9.30 alle 16.30 nella Sala Grotta e nella Corte del Castello

• INSTALLAZIONE dell’artista Lučka Centa vincitrice della IV edizione di BIDART23 – Biennale Internazionale Donna

• MOSTRA MERCATO di hobbisti e artigiani, in collaborazione con i Creativi di Malchina, Gruppo Penelope, le Creazioni di Franca - promossa dal Circolo Duinate in collaborazione con l’Ajser 2000 • CREAZIONI da INDOSSARE con Laura Zuliani - promossa dal Circolo Duinate in collaborazione con l’Ajser 2000 • MOSTRA MERCATO di prodotti locali - in collaborazione con la Kmečka zveza – Associazione Agricoltori

• ESPOSIZIONE INSTALLAZIONE realizzata dagli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “De Marchesetti” di Sistiana a cura dell’Associazione Generazione IC Rilke APS Dalle ore 9.30 alle 17.00 Sala Cavalieri

• ESIBIZIONE D’ARTE (selezione) degli studenti del II anno del Collegio del Mondo Unito Promosso dall’UWC Adriatic in collaborazione con Circolo Duinate Alle ore 11.00 nella Sala Cavalieri CONCERTO DUO ASPERA promosso dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis in collaborazione con il Collegio del Mondo Unito, nell’ambito del Progetto “Sulle vie dell’acqua, tra pietre e fiumi, storie del ‘900” Dalle ore 15.30 presso la Corte del Castello di Duino

• RITROVO DEGLI ARTISTI e MOSTRA delle opere realizzate en plein air Alle ore 16.00 nella Sala Cavalieri • CONCERTO di PRIMAVERA a cura dell’Associazione Corale R. M. Rilke Alle ore 16.30 nella Sala Cavalieri

• PRESENTAZIONE ARTISTI e consegna RICONOSCIMENTI a tutti i partecipanti alla manifestazione realizzata en plein air, alla presenza di esperti del mondo dell’arte, a cura del Circolo Duinate

• a seguire, incontro con gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “De Marchesetti” di Sistiana, a cura del Circolo Duinate in collaborazione con l’Associazione Generazione IC Rilke APS Ore 17.30 nella Corte del Castello BRINDISI FINALE offerto dalla Kmečka zveza – Associazione agricoltori La manifestazione continuerà nelle settimane a seguire, con la MOSTRA ITINERANTE - aperitivo con “l’ARTE in OSMIZA”: gli artisti partecipanti alla XV edizione, esporranno le loro opere, nelle diverse osmize del territorio, dove saranno organizzati momenti conviviali per gustare i prodotti del territorio. Il Circolo Duinate, partner del Gruppo Ermada Flavio Vidonis, nel Progetto: “Sulle vie dell’acqua tra pietre e fiumi, storie del ‘900”, al fine di favorire la conoscenza dei luoghi in cui viviamo, realizzerà una pubblicazione, relativa al tema, con le immagini delle opere realizzate. Nel weekend d’arte, saranno presenti anche i “Visitatori della Portopiccolo Art Gallery” per conoscere gli artisti partecipanti e per poter fare una scelta al fine di allestire una mostra collettiva presso la Portopiccolo Art Gallery.