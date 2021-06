Uno scooter è stato rubato la notte tra il 16 e il 17 giugno in via San Vito: si tratta di un Piaggio Liberty 150 del 2010 color crema targato DS26454. Il fatto è successo in via San Vito. L'appello del proprietario:" Chi avesse informazioni o vedesse qualcosa di importante a riguardo contatti le forze dell'ordine"