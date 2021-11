Movida in via Cadorna, i residenti: "Musica alta e schiamazzi, la situazione è insostenibile"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Schiamazzi e musica alta, anche nelle ore piccole. Una situazione ormai "insostenibile" per i residenti di via Cadorna che hanno segnalato a TriestePrima la situazione della zona: "Come ogni sabato il locale di via Cadorna 21 e i suoi avventori continuano a disturbare la quiete notturna dei residenti. Musica ad altissimo volume alle ore 2.50 della domenica. Centinaia di ragazzi che occupano la sede stradale rendendola non percorribile dai veicoli e con difficoltà dai pedoni. Questa situazione sta esasperando i residenti dalla lontana riapertura post lockdown. Esagerato! Insostenibile! Le forze dell’ordine apparentemente impotenti, probabilmente a ragione, non riescono ad intervenire per dissolvere l’assembramento. Qualcuno deve prendere in considerazione gli interessi e la quiete dei residenti".