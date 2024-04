Navi da crociera e pista ciclabile

Spesso si parla dei disagi derivati dalla chiusura delle Rive a causa dell'arrivo delle navi da crociera. Si citano per lo più le problematiche legate alla mancanza dei parcheggi, con conseguente sovraffollamento delle strutture nei dintorni, ma non ho mai nessuno sentito lamentarsi del tratto di pista ciclabile chiuso. Anche in questo caso è un discreto disagio, in quanto si è costretti a scendere dal velocipede e portarlo a mano su un marciapiede affollato di turisti, con spazio limitato per manovrare in sicurezza senza urtare nessuno. Qualcuno dice "usa la bici, non la macchina!" in questo caso è un problema anche l'uso della bicicletta! Come soluzione basterebbe spostare le transenne un metro e mezzo più indietro per consentire il ripristino dell'uso della ciclabile, personalmente non credo che inficerebbe molto l'operabilità dello scalo nel contesto crocieristico. Nella speranza che la situazione venga migliorata, un caro saluto a Tutti.

