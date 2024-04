Dedizione e competenza, la Neurochirurgia di Cattinara un "faro" di eccellenza

Attraverso le colonne di questa importante testata desidero estendere un sentito ringraziamento al professor Tacconi e all'intero personale del reparto di Neurochirurgia per l'eccellenza e l'umanità dimostrate nel corso del mio trattamento. In un contesto dove la professionalità si fonde con una profonda empatia verso il paziente, il team guidato dal professor Tacconi ha reso evidente che la cura va oltre il mero atto medico, toccando le corde più profonde dell'essere umano. La dedizione, la competenza e l'attenzione al dettaglio di ciascun membro del personale non sono passate inosservate, contribuendo non solo alla mia guarigione fisica, ma anche offrendo un sostegno morale inestimabile in momenti di incertezza. È perciò con riconoscenza che esprimo pubblicamente il mio apprezzamento per il lavoro svolto da tutto il reparto, un lavoro che testimonia l'importanza di un approccio olistico alla cura del paziente, dove la scienza medica e l'umanità si intrecciano per offrire non solo salute, ma anche speranza e conforto. Vi ringrazio per aver rappresentato un faro di eccellenza nel campo della neurochirurgia e per aver trattato ogni paziente non solo come un caso medico, ma come una persona meritevole di compassione, rispetto e cura. Inoltre con la stessa intensità ringrazio il reparto di malattie infettive guidato dal professor Luzzati per la diagnosi e cura di una infezione potenzialmante letale. Con profondo rispetto, Lorenzo Cerbone.