Nuovi campi per pickleball a Trieste

Assieme all' associazione pickleball FVG nasce il primo Centro Pickleball a Trieste. Sarà possibile scoprire questo fantastico gioco che sta appassionando un sempre più elevato numero di persone uomini e donne di tutte le età: coinvolgente, divertente e pieno di sprint. Si gioca al Centro Sportivo di Via Carsia dietro la chiesa ad Opicina con ingresso da via Carsia 9, tutti i giorni previo prenotazione. Le racchette te le diamo noi, vieni attrezzato di scarpe da tennis e tanta voglia di divertirti per la tua prova gratuita. Condividi con i tuoi amici