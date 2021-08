Ancora pantegane al Giardin pubblico: la segnalazione

Via Giulia · Trieste

A ogni passo, ovunque posi l'occhio, l'ubiqua pantegana disvela la sua presenza. Dal ponticello guardi le tartarughe nel laghetto? Ecco l'immancabile panteganona madre con 2-3 panteganine cuccioli. Poco prima una panteganetta media ti ha attraversato la strada incurante, e senza dare la precedenza. Al bimbo cade di mano la palla che rotola tra i cespugli. Una vecia panteganona si allontana infastidita, indolente. Visto che sembrano destinate a vincere loro la guerra per il controllo del territorio, forse conviene cominciare guardarle con simpatia. Insomma, in fondo cos'hanno in meno di uno scoiattolo...