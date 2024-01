"Trieste città del parcheggio selvaggio"

Buongiorno. Trieste è città bellissima e nota per la sua civiltà. Purtroppo ha troppe auto e un degrado diffuso sui parcheggi. Escludendo il centro e la vetrina della città, ci sono auto parcheggiate ovunque: marciapiedi, aree autobus, discese per disabili, strisce pedonali, ovunque. Fatevi un giro la sera nei quartieri a ridosso del centro e noterete un degrado da città del terzo mondo. Eppure potrebbe essere ancora più bella e vivibile con una seria programmazione della viabilità e considerando che il traporto pubblico locale funziona molto bene. Altro che 30km/h. Siamo soffocati dalle auto, spesso ferme per giorni. Se volete avviare una campagna e una ricerca dello stato di degrado vi renderete conto di come la situazione sia pessima in città!