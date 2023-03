"Pensiero Stupendo" la fiaba contemporanea ai Fabbri

Via dei Fabbri, 2a · Barriera Vecchia - Città Vecchia

Pensiero Stupendo. La fiaba contemporanea di Calimera, una bambina che nei primi anni Duemila fa esperienza di cosa sia essere "diversi". Il punto di vista innocente, simbolico, e rivelatorio di una bambina della seconda generazione che nell'Italia di ieri e di oggi cerca di trovare una sua identità, un posto del mondo. A guidarla una fata turchina un po' particolare: Patty Pravo Venerdì 31 marzo e 1 aprile alle ore 20:30 presso il Teatro dei Fabbri con Didi Garbaccio Bogin Drammaturgia a cura di Didi Garbaccio Bogin e Omar Giorgio Makhloufi, regia dello stesso. Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro (Via del Ghirlandaio, 12 • tel. 040.390613/948471), presso TicketPoint (Corso Italia, 6/c • tel. 040.3498276), sulla App gratuita della Contrada e on line sui siti contrada.it e vivaticket.it.