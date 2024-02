PoohRoRock, al teatro sloveno il grande tributo ai Pooh

I PoohRoRock saliranno sul palco del Teatro Sloveno di Trieste il 16 marzo per un grande concerto tributo ai Pooh. I brani dell'iconica band italiana, I Pooh, rivisti in chiave rock e con arrangiamenti più attuali. Alberto Martin tastiere e voce, Thomas Ferro bassi e voce, Filippo Rizzetto chitarre e voce e Matteo Danieli batteria e voce. Per info e biglietti contattare il Teatro Sloveno in Trieste o collegarsi al sito Vivaticket.