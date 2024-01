Presentazione del libro sull'impresa fiumana di D'Annunzio da Lettera Viva

TRIESTE - Nel pomeriggio del 30 gennaio 2024, dalle 17.30 alle 19.30, si terrà a Trieste, presso il Caffè Letterario "Lettera Viva" in Viale Venti Settembre 31/b, la presentazione del libro di Ruggero Morghen "Da Piazza San Sepolcro a Fiume Città di Vita" (Marco Solfanelli Editore), romanzo storico ambientato nel 1919 sull'impresa di Fiume di Gabriele d'Annunzio, che ha come protagonista il fiumano Alessandro Pozzi di origini milanesi, firmatario non solo dell' "incendiario appello ai fiumani", ma sansepolcrista della prima ora, presente il 23 marzo anche all'adunata di Piazza San Sepolcro a Milano.

Dialogheranno con l'autore, nell'evento organizzato dall'Ordine Nobiliare di San Nicola: il dottor Roberto d'Amato, che darà i saluti istituzionali dell'Ordine, il giornalista e politologo Cristiano Vignali che sarà il moderatore del convegno, il cancelliere della Chiesa Ortodossa in Italia Luca Monti e l'araldista Enzo Modulo Morosini che donerà ai presenti un opuscolo sulla figura del cavaliere nella storia della nobiltà. Ingresso libero e buffet di benvenuto offerto dagli organizzatori.