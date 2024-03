Presentazione di "Carso 2022/Kras 2022 – Memoria di un incendio. Spomin na požar" di Giulia Sandrin

DUINO AURISINA - Domani 17 marzo 2024, alle 11 presso l’Auditorium del Circolo Igo Gruden di Aurisina il volume "Carso 2022/Kras 2022 – Memoria di un incendio. Spomin na požar" di Giulia Sandrin. Il libro contiene testimonianze di persone che sono state coinvolte a vario titolo nei drammatici incendi che hanno il colpito il Carso italiano e sloveno nell’estate del 2022. Le testimonianze, raccolte sui mezzi di informazione, sui social media e personalmente in occasioni di interviste e incontri, riportano le esperienze di volontari, professionisti, piloti e cittadini che si sono impegnati per lo spegnimento e la salvaguardia del territorio. Il volume comprende inoltre scritti e disegni degli alunni delle scuole di San Michele del Carso/Vrh e di Miren-Kostanjevica che ricordano le esperienze di quei tragici giorni, visti attraverso gli occhi, sicuramente più positivi, dei bambini. I racconti sono inoltre impreziositi dalle immagini di due fotografi amatoriali, dei disegni di una illustratrice e delle foto scattate sul campo dalla Protezione civile e dai vari corpi impegnati nelle operazioni di spegnimento. I testi, tutti tradotti in entrambe le lingue, sloveno e italiano, hanno come obiettivo quello di conservare la memoria di quanto è accaduto, non solo per poter evitare che ciò si ripeta, ma soprattutto per sottolineare l’immensa solidarietà tra persone e la collaborazione tra Paesi che ha contraddistinto un evento che non sarà dimenticato. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto ad associazioni ed enti che provvederanno al ripristino e alla tutela del Carso. L'iniziativa vedrà dopo gli interventi di saluto delle autorità (la presentazione del volume moderata da Carmen Gasparotto che dialogherà con l'autrice Giulia Sandrin, intramezzata da letture (della figlia) Alma Zotti e da interventi e testimonianze di amici e protagonisti del volume. "Abbiamo voluto inserire tale Volume, per le importanti testimonianze che esso riporta su uno dei segmenti oggetto del progetto "Acqua, terra, fuoco, pietra, impegno e rospetto per la memoria" promosso dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis sostenuto dalla Regione Fvg sul bando dedicato al Vajont - ha sottolineato Massimo Romita, presidente del Gruppo Ermada" - "L’ambiente in cui viviamo, urbano o meno che sia, non è solamente una delle tante scenografie in cui siamo immersi: stiamo forse afferrando - a nostre spese - che è necessario prendersene cura. L’ambiente non è solo il prodotto mediatico entrato nell’immaginario collettivo con il mare invaso dalla plastica. L’ambiente è la montagna, soggetta alle forze che abbiamo imparato dolorosamente a conoscere con Vajont, ma è anche il paese o la città, la strada di campagna o la grande viabilità, invase dalle fiamme e dal fumo degli incendi del Carso, abbandonato a sé stesso. Al pari degli inquilini del mare, noi abitiamo i piccoli paesi e le grandi città, sparse o in prossimità dei più disparati ambienti. Proteggerli è proteggere noi stessi, le nostre vite. La dolorosa lezione impartita dal disastro del Vajont diventa attuale e funzionale al rilancio dell’educazione ambientale".