Uno scooter è stato rubato nella notte del 18 luglio in via della Guardia all'altezza del civico 1: si tratta di un Suzuki sixteen 125 bianco con la sella color marrone targato DJ45695. L'appello della proprietaria: "E' successo sicuramente dopo l'una di notte. Ha una particolarità sulla carrozzeria (cerchiata in foto). Se qualcuno l'avesse visto, è pregato di contattarmi 3474509077"